Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Einfamilienhaus/Kripo ermittelt

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Zeit zwischen Freitagabend (29.11.) und Samstagmorgen (30.11.) hat die Kriminalpolizei in Rüsselsheim die Ermittlungen übernommen. In der Zeit zwischen 16.00 und 6.40 Uhr suchten Kriminelle das Anwesen in der Freiherr-vom-Stein-Straße heim. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die bislang noch unbekannten Täter über den Balkon in das Innere eingedrungen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

