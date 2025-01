Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Geparktes Auto nach Verkehrsunfall beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am heutigen Mittwoch, 29.01.2025, wurde in der Zeit zwischen 08:50 Uhr und 11:50 Uhr ein in der Freiburger Wirthstraße am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Die Geschädigte hatte ihr Auto im besagten Zeitraum auf Höhe der Hausnummer 9 geparkt und stellte bei Ihre Rückkehr einen erheblichen Streifschaden auf der linken Fahrzeugseite fest.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Nähere Hinweise zum Verursacherfahrzeug liegen bislang nicht vor.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die womöglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell