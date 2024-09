Polizei Hamburg

POL-HH: 240913-3. Verdacht der Brandstiftung in Hamburg-St. Pauli - eine Zuführung

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 12.09.2024, 00:55 Uhr bis 01:50 Uhr Tatorte: Hamburg-St. Pauli, Seilerstraße und Nobistor

Einsatzkräfte der Polizei haben in der Nacht zu Donnerstag einen mutmaßlichen Brandstifter in Hamburg-St. Pauli vorläufig festgenommen. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zündete eine zunächst unbekannte Person an unterschiedlichen Stellen in der Seilerstraße Unrat in einer Schuttmulde, zwei Hausmülltonnen, und einen Rollcontainer an. Durch eines der Feuer wurde unter anderem auch ein angrenzendes leerstehendes Gebäude beschädigt.

Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten im Anschluss die unterschiedlichen Brände, bei denen keine Personen verletzt wurden.

Eingesetzte Polizistinnen und Polizisten leiteten mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen eine Sofortfahndung ein und erhielten durch Zeugen Hinweise auf einen männlichen Täter.

Eine Besatzung eines Funkstreifenwagens der Landesbereitschaftspolizei erblickte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen einen zu der Personenbeschreibung passenden Mann, welcher gerade versuchte, im Nobistor zwei Mülltonnen mit einem Feuerzeug in Brand zu setzen. Die Beamten nahmen den 35-jährigen Guinea-Bissauer, der sich zudem illegal in Deutschland aufhält, vorläufig fest.

Die Fachdienststelle für Branddelikte (LKA 45) übernahm die Ermittlungen und führte den Mann gestern in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vor, welcher mittlerweile einen Haftbefehl erließ.

Schl.

