POL-FR: Schopfheim: Mehrere Gartenhütten in Kleingartenanlage aufgebrochen und Gegenstände entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum von Dienstag, 28.01.2025, 17.00 Uhr und Mittwoch, 29.01.2025, 13.20 Uhr in fünf Gartenhütten ein, welche sich in einer Kleingartenanlage "An der Wiese" befinden. Der oder die Täter suchten gezielt nach Hütten, welche über eine neue Solaranlage verfügen und öffneten diese auf verschiedene Art und Weise. Aus den Hütten wurden Gegenstände entwendet. Hauptsächlich wurde aber vermutlich nach den Akkus, beziehungsweise den Wechselrichter der Solaranlagen gesucht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Kleingartenanlage gemacht haben, sich zu melden.

