POL-FR: Bad Säckingen: Geparkter Pkw beschädigt - Unbekannter Verursacher entfernt sich

Am Mittwochmittag, 29.01.2025, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:35 Uhr, ist ein auf dem Bahnhofplatz in Bad Säckingen geparkter Pkw angefahren worden. Der Verursacher ist unbekannt. Der Lenker eines Renault Traffic parkte seinen Pkw vor einer Gaststätte am Bahnhofsplatz. Beim Zurückkehren stellte er Beschädigungen an der Front fest. Mutmaßlich wurde der Renault von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt und bittet um Hinweise unter 07761 934-0.

