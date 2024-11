Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neuenhaus (ots)

Am 1. November zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen an der Hauptstraße Höhe der Hausnummer 56 abgestellten silbernen Opel Corsa. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Tel. 05921-309-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell