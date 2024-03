Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln- Zeugenaufruf nach Einbruch

Nienburg (ots)

(Oth) In der Zeit von Samstag, den 02.03.2024, 16:00 Uhr bis Sonntag, den 03.03.2024, 14:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Straße "Am Stumpfen Turm" in Rinteln. Bislang unbekannte Täter gelangten durch ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Werkstatt. In der Werkstatt wurden einige Gegenstände von den Schränken geschoben. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05751/ 9646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell