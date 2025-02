Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 23.02.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung - Zeugen gesucht ++ Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht ++ Verkehrsunfallflucht ++ Folgenreiche Verkehrskontrolle ++ Führen eines KfZ unter dem Einfluss berauschender Mittel ++

Emden - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht Im Zeitraum von Freitag, 13:00 Uhr bis Samstag, 14:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Kirche in der Bollwerkstraße in Emden. Dabei beschädigte eine bislang unbekannte Person, mutmaßlich durch das Werfen von Steinen, drei Fensterscheiben des Kirchengebäudes. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat machen könne, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht Im Zeitraum von Freitag, 22:30 Uhr bis Samstag, 08:50 Uhr kam es in Emden in der Hermann-Allmers-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW. Dabei beschädigte eine bislang unbekannte Person mittels unbekanntem Werkzeug zwei Reifen des PKW. Zusätzlich wurde der Lack an der Fahrerseite des PKW zerkratzt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 22.02.2025, in der Zeit von 10:10 Uhr bis 10:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten PKW eines Geschädigten auf einem Parkplatz in der Ulmenstraße. Anstatt sich pflichtgemäß um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Emden hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weener - Folgenreiche Verkehrskontrolle

Am 22.02.2025 gegen 19:10 Uhr kam es in der Weenerstraße in Weener zu einer Verkehrskontrolle eines PKW BMW. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden, dass der 33-jährige Fahrzeugführer zuvor entwendete Kennzeichen an seinem nicht zugelassenen PKW angebracht hatte. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Hinsichtlich seiner Fahrtauglichkeit konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Diesbezüglich wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Mann die Örtlichkeit jedoch nicht verlassen. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde der Mann festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Leer - Führen eines KfZ unter dem Einfluss berauschender Mittel Am Sonntagmorgen um 01:40 Uhr führten Polizeibeamte aus Leer eine Verkehrskontrolle eines PKW in der Heisfelder Straße durch. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 37-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Hierzu wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 37-jährigen Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

