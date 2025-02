Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.02.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Großangelegte Verkehrskontrolle ++ Unfall unter erheblichem Alkoholeinfluss ++

Emden - Großangelegte Verkehrskontrolle

Emden - Im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden in Emden eine großangelegte Verkehrskontrolle durch. Im Zuge dieser Kontrolle wurden rund 85 Verkehrsteilnehmende kontrolliert und auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft. Bei drei Verkehrsteilnehmenden, darunter ein 41-jähriger Emder, ein 23-jähriger Moormerländer und ein 36-jähriger Krummhörner, ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein 46-jähriger Emder führte in seinem Fahrzeug einen Teleskopschlagstock mit und muss sich nunmehr wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechtlich verantworten. Der Schlagstock wurde sichergestellt. Weiterhin wurden 27 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren verschiedenster Art eingeleitet und an die Bußgeldstelle übersandt.

Emden - Unfall unter erheblichem Alkoholeinfluss

Emden - Gegen 22.50 Uhr kam es am Freitagabend in der Dortmunder Straße zu einem Verkehrsunfall mit weitreichenden Folgen für einen 42-jährigen Mann aus Emden. Der Emder setzte sich ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge alkoholisiert an das Steuer eines Pkw Ford und fuhr rückwärts und ohne eingeschaltete Beleuchtung von einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr. Hierbei übersah er einen Pkw VW, welcher von einem 34-jährigen Mann aus Hinte in Richtung Dollartstraße gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Autos leicht beschädigt wurden. Der 42-jährige Fahrer entfernte sich daraufhin mit seinem Beifahrer zu Fuß in Richtung Hansastraße und ließ sein Fahrzeug mit laufendem Motor zurück. Eine Beschreibung der Personen führte während der Anfahrt der eingesetzten Polizeibeamten zum Unfallort zum Antreffen der Personen in der Hansastraße. Im Zuge der weiteren Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Emder mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,42 Promille erheblich alkoholisiert war. Auch war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und brachte Kennzeichen an den nicht zugelassenen Ford an, welche nicht für diesen ausgegeben waren. In der Folge muss sich der Emder nunmehr in Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie des Pflichtversicherungsgesetzes und der Urkundenfälschung rechtlich verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell