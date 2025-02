Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.02.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Sachbeschädigungen++Unfall zwischen Pkw und Fahrrad++Unfallflucht durch Radfahrer++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 19.02.2025 zwischen 11:15 Uhr und 11:24 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer an der Hauptstraße in Leer, Höhe der Hausnummer 63, einen in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand stehenden Lkw. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Emden - Sachbeschädigungen

In der Nacht von Dienstag, den 18.02.2025, auf Mittwoch, den 19.02.2025, kam es in Emden zu mehreren Sachbeschädigungen. Bisher unbekannte Täter beschädigten einen Balkon an einem Wohnhaus in der Boltentorstraße mit violetter Farbe. Außerdem wurden zwei Pkw, die auf einem am Wohnhaus liegenden Parkplatz abgestellt waren, an der Heckscheibe beschädigt, sowie ein weiterer Pkw an der Frontscheibe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Unfall zwischen Pkw und Fahrrad

Am 19.02.2025 um 15:00 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Westoverledingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 34jährige überquerte mit ihrem Pkw die Kreuzung Bahnhofstraße in Richtung Ihrener Straße und übersah dabei den auf dem Radweg befindlichen 86jährigen auf einem E-Bike. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und erlitt dadurch Schmerzen im Arm.

Weener - Unfallflucht durch Radfahrer

Auf der Mühlenstraße in Weener kam es am 19.02.2025 um 15:05 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der bisher unbekannte Radfahrer befuhr den Radweg in Richtung Stapelmoor und wechselte in Höhe der Einmündung zur Lindenstraße, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße. Hierbei beschädigte er den auf gleicher Höhe fahrenden Pkw einer 31jährigen. Der Radfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

