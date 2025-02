Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Festnahme nach bandenmäßigem Diebstahl - Tatverdächtige in Untersuchungshaft++

Emden/ Bunde - Festnahme nach Diebstahl

Am Samstag den 15.02.2025 kam es zu einem Diebstahl von mehreren Stangen Zigaretten im Verbrauchermarkt Aldi in der Fritz-Reuter-Straße in Emden. Außerdem kam es in einer Aldi Filiale in Bunde zu einem weiteren versuchten Diebstahl von Zigarettenstangen mit gleicher Vorgehensweise der Beschuldigten wie in Emden. Die Beschuldigten wurden in Bunde noch während der Tatausführung durch Mitarbeiter der Filiale angetroffen und flüchteten ohne Diebesgut in einem Pkw. Im Bereich Münster in Nordrhein-Westfalen wurde das Fahrzeug angehalten und drei männliche Tatverdächtige konnten festgenommen werden. Gegen alle drei Personen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich durch das Amtsgericht Emden jeweils ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Beschuldigten befinden sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen zum Ereignis dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell