POL-W: SG Seniorin beraubt - Staatsanwaltschaft und Polizei suchen Zeugen - Gemeinsame Presseerklärung

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (06.09.2024, 14:45 Uhr) kam es in Solingen zu einem Raub. Als eine 84-Jährige ihr Wohnhaus an der Heinestraße betrat, folgte ihr ein bislang Unbekannter. Vor ihrer Wohnungstür bat er um ein Glas Wasser. In der Folge forderte die Seniorin den Mann auf, zu gehen. Daraufhin riss er ihr zwei Ketten vom Hals und flüchtete durch das Treppenhaus in unbekannte Richtung. Der Täter ist circa 170 cm groß und hatte einen kurzen Bart. Er war dunkel bekleidet und trug eine dunkle Kappe auf dem Kopf. Er sprach gebrochenes Deutsch. Die Geschädigte erlitt eine leichte Verletzung. Staatsanwaltschaft und Polizei bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Auf den veröffentlichten Bildern sind die geraubten Ketten und Anhänger dargestellt.

