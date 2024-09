Polizei Wuppertal

POL-W: W Verletzte Frau nach Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (05.09.2024, gegen 12:05 Uhr) kam es in Unterbarmen, in Höhe des dortigen Polizeipräsidiums, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Fahrgast (83) eines Busses leichte Verletzungen erlitt. Der Linienbus befand sich auf dem rechten Fahrstreifen der Friedrich-Engels-Allee in Richtung Elberfeld, als nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt ein schwarzer Pkw den Fahrstreifen wechselte. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der 52-jährige Busfahrer eine starke Bremsung ein. In der Folge stürzte die 83-jährige Wuppertalerin im Bus. Der Pkw entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen 3er BMW gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

