Polizei Wuppertal

POL-W: SG Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch, 04.09.2024 gegen 20:40 Uhr, kam es auf der Kreuzung Schlagbaum zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 46-jähriger Solinger fuhr mit seinem Audi RS 6 Avant auf der Kronprinzenstraße in Richtung Kuller Straße. Als er nach bisherigen Erkenntnissen die Kreuzung Schlagbaum passieren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit der Mercedes E-Klasse einer 18-Jährigen. Diese war zuvor auf der Kuller Straße unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Konrad-Adenauer-Straße abzubiegen. Nach der Kollision fuhr die Velberterin unvermittelt weiter, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Wenige Minuten nach dem Unfall meldete sich die Frau bei der Polizei und machte Angaben zu einem Verkehrsunfall. Sie und den Mercedes trafen die eingesetzten Beamten auf der Goerdelerstraße an. Der Führerschein der flüchtigen Fahrzeugführerin wurde beschlagnahmt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Zu den Hintergründen ermittelt das Verkehrskommissariat. (ar)

