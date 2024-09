Polizei Wuppertal

POL-W: RS Drei Festnahmen nach Beschaffungsfahrt von Betäubungsmitteln - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Ein anonymer Hinweis auf einen Händler illegaler Betäubungsmittel aus Remscheid führte im März 2024 zu der Einrichtung einer Ermittlungskommission. Im Rahmen der Ermittlungskommission "Schore" erlangten die Kriminalbeamten in den folgenden Monaten Hinweise auf regelmäßig stattfindende sogenannte Beschaffungsfahrten aus den Niederlanden. Ein 46-jähriger Deutscher aus Herzogenrath fungierte dabei als Lieferfahrer der Drogen. Er belieferte einen 45-jährigen türkischen Remscheider, der die Betäubungsmittel in einer Wohnung lagerte ehe er sie auf der Straße verkaufte. Die Beamten erlangten zudem Hinweise auf eine 47-jährige russische Leverkusenerin, die in gleicher Funktion agierte wie der Remscheider. Am 02.09.2024 gelang es den Beamten den 46-jährigen Deutschen im Anschluss an eine Beschaffungsfahrt aus den Niederlanden in Herzogenrath festzunehmen. Anschließend wurden in Herzogenrath drei Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Die Objekte des 45-jährigen Remscheiders sowie der 47-jährigen Leverkusenerin wurden ebenfalls durchsucht. Insgesamt wurde eine nicht geringe Menge an illegalen Betäubungsmitteln aufgefunden (477,3g Heroin, 22,1g Kokain, 3,4g Marihuana, 1,9g Amphetamin, 100 Tabletten Tilidin). Zudem fanden die Beamten circa 5.400 Euro Bargeld. Der 46-jährige Deutsche, der 45-jährige Türke und die 47-jährige Russin wurden vorläufig festgenommen. Alle drei Beschuldigten werden am 03.09.2024 dem Haftrichter vorgeführt.

