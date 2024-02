Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefälschter Führerschein

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchte sich ein Autofahrer mit einem gefälschten Führerschein durch eine polizeiliche Verkehrskontrolle zu mogeln. Der 31-Jährige war mit seinem BMW in der Straße am Kraftwerk in Sömmerda unterwegs gewesen, als die Beamten ihn stoppten. Bei der anschließenden Kontrolle fiel der gefälschte Fahrerschein den geschulten Augen der Polizeibeamten auf. Diese stellten die Totalfälschung und den Autoschlüssel sicher. Der 31-Jährige musste seinen fahrbaren Untersatz stehen lassen und erhielt Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell