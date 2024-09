POL-W: W - Skoda rutscht die Böschung herunter

Wuppertal (ots) - Am Donnerstag (05.09.2024, gegen 12:05 Uhr) kam es in Unterbarmen, in Höhe des dortigen Polizeipräsidiums, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Fahrgast (83) eines Busses leichte Verletzungen erlitt. Der Linienbus befand sich auf dem rechten Fahrstreifen der Friedrich-Engels-Allee in Richtung Elberfeld, als nach bisherigen Erkenntnissen ...

