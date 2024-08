POL-PDNR: Diebstahl von amtlichen Kennzeichen - Zeugenaufruf

Linz am Rhein (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 31.07.24, 16:00 Uhr und 02.08.24, 22:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein auf dem Parkplatz unterhalb der Viadukte in Linz abgestelltes Quad der Marke Kymco. An dem Quad war ein Neuwieder Kennzeichen angebracht. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Telefon: 02644-9430 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

mehr