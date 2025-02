Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.02.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen ++Sachbeschädigungen/Farbschmierereien++

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ein 21jähriger befuhr am 23.02.2025 gegen 22:45 Uhr mit seinem Pkw die Hauptstraße in Ostrhauderfehn in Fahrtrichtung 1.Südwieke und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er touchierte mit seinem Pkw ein Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen einen Baum. Der 21jährige und der 19jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Leer/Rhauderfehn - Sachbeschädigungen/Farbschmierereien

In der Nacht zu Sonntag, 23.02.2025, kam es zu Sachbeschädigungen und Farbschmierereien vor mehreren Wahllokalen im Stadtgebiet Leer sowie vor einem Wahllokal in Rhauderfehn. Bislang unbekannte Täter besprühten oder beklebten die Pflasterung und teilweise Gebäudewände mit politischen Botschaften. Vor drei Wahllokalen in Leer wurden zudem während des aktiven Wahlbetriebs am Sonntag erneut politische Botschaften auf dem Boden aufgebracht. Die mittels Kreide verursachten Farbschmierereien konnten noch am Sonntag entfernt werden, während die Graffiti nicht ohne erheblichen Aufwand entfernbar sind. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

