Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kelleraufbrüche in Hechtsheim

Mainz-Hechtsheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 21:00 Uhr und 07:15 Uhr, wurden in einem Mehrparteienhaus in der Heuerstraße mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Unbekannte Täter gelangten über ein Kellerfenster in den Keller, wo sie insgesamt sechs Kellerabteile gewaltsam öffneten. Was genau die Täter entwendeten und wie hoch der Schaden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

In der selben Nacht oder am Wochenende kam es zu einem weiteren Aufbruch von mehreren Kellerabteilen ebenfalls in Mainz-Hechtsheim. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses stellte den Einbruch am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr fest. Auch hier verschafften sich die unbekannten Täter mutmaßlich Zugang über ein Kellerfenster. Im Keller wurden dann drei Abteile aufgebrochen und diverses Werkzeug entwendet. Auch hier ist das genaue Diebesgut und die Schadenshöhe noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell