POL-PPMZ: Tödlicher Verkehrsunfall B9 Trechtingshausen

Mainz-Oberstadt (ots) - Am Samstag, 01.02.2025 kommt es gegen 17:00 Uhr in der Hechtsheimer Straße in der Mainzer-Oberstadt zu einem Angriff auf einen Passanten. Der 43-jährige Mainzer gerät mit einem unbekannten Mann auf einem Supermarkt-Parkplatz in Streit. Die zunächst verbale Streitigkeit geht plötzlich in einen körperlichen Angriff über. Der Unbekannte schlägt mehrfach mit seinen Fäusten auf den 43-jährigen ...

