POL-WAF: Oelde. Einbrecher überrascht

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in ein Ein-Parteienhaus in Warendorf eingebrochen. Zwischen Dienstag (01.09.2024, 19.00 Uhr) und Donnerstag (03.10.20224, 14.35 Uhr) verschafften sie sich vermutlich über ein Fenster Zugang zu dem Haus am Steinweg und stahlen unter anderem ein Elektro-Gerät. Hinweise zum Einbruch oder den Tätern nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

mehr