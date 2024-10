POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (02.10.2024) einen Mercedes Sprinter in Oelde angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Sprinter stand zwischen 07.30 Uhr und 12.00 Uhr an einer Baustelle am Bergelerweg und wurde rechtsseitig beschädigt. Wer kann Angaben zu dem Verursacher des Schadens oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per ...

mehr