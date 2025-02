Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alarmanlage schreckt Einbrecher ab

Nieder-Olm (ots)

Am Samstagabend, 01.02.2025 kommt es gegen 19:00 Uhr in der Königsberger Straße in Nieder-Olm zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter versuchen mit Hilfe eines Hebelwerkzeuges ein Fenster im Erdgeschoss zu öffnen. Als bei diesem Versuch der Alarm des Einfamilienhauses ausgelöst wird, lassen die Täter ab und flüchten in Unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet umfangreich im angrenzendes Wohngebiet, kann die Täter jedoch nicht mehr ausfindig machen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nun aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

