FW Konstanz: Verkehrsunfall und Brand in Übergangswohnheim

Konstanz (ots)

Die Feuerwehr Konstanz wurde am 08.12.2024 um 00:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Allensbacher Straße nach Dettingen gerufen. Dort kam ein PKW von der Fahrbahn ab und hing an einem Abhang. Die Kräfte der hauptamtliche Wache rückten daraufhin mit Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und Rüstwagen zur gemeldeten Einsatzstelle aus. Vor Ort konnte ein PKW an einem Abhang in Schräglage vorgefunden werden. Die Personen konnten das Fahrzeug selbständig verlassen.

Die Feuerwehr sicherte den PKW im steilen Gelände und unterstützte mit Ausleuchten der Einsatzstelle. Es traten keine Betriebsstoffe aus dem verunfallten Fahrzeug, sodass nach Ankunft eines Abschleppunternehmens die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden konnte.

Um 00:25 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einem Übergangswohnheim in der Luisenstraße aus. Die Einsatzzentrale der Feuerwehr Konstanz alarmierte daraufhin die hauptamtliche Wache, die Abteilung Petershausen und zusätzlich die Abteilung Altstadt mit einer Drehleiter, da ein Teil der hauptamtlichen Wache noch bei dem vorherigen Einsatz in Dettingen sich befand.

Durch den ersteintreffenden Einsatzleiter wurde ein Zimmerbrand in voller Ausdehnung zurückgemeldet und der Rettungsdienst nachgefordert. Die sich auf Rückfahrt befindlichen Kräfte der hauptamtlichen Wache wurden ebenfalls darauf zum Brandereignis alarmiert.

Von außen begann ein Trupp umgehend mit der Brandbekämpfung, um ein Überschlagen der Flammen auf das darüberliegende Stockwerk zu verhindern. Ein weiterer Trupp ging unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in den betroffenen Gebäudeteil vor. Die Brandausbreitung konnte durch den Löschangriff von außen sowie von innen auf ein Zimmer begrenzt werden.

Zwei Personen mussten vom hinzugerufenen Rettungsdienst erstversorgt werden. Zur Betreuung der 43 betroffenen Bewohner, welche das Gebäude verlassen mussten, wurde eine Schnelleinsatzgruppe des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle nachgefordert. Ebenfalls wurde das Bürgeramt der Stadt Konstanz informiert. Das Bürgeramt kümmerte sich um eine Unterkunft sowie weitere Aufenthaltsmöglichkeiten für die Bewohner.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde das Gebäude durch die Feuerwehr maschinell belüftet und die Eigentumssicherung der betroffenen Wohnung durchgeführt.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei sowie das Bürgeramt übergeben. Das Haus ist bis auf die betroffene Wohnung weiterhin bewohnbar.

- Einsatzstichwort: Brandmeldeanlage - Datum: 08.12.2024 - Uhrzeit: 00:25 Uhr - Einsatzort: Luisenstraße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Petershausen, Abteilung Altstadt - Fahrzeuge: 6/10-4, 6/46, 6/33-1, 6/44-3, 6/14-1, 6/14-2, 1/44, 1/33, 1/10

