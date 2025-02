Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebin mit Haftbefehl auf frischer Tat ertappt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, steckte eine 28-jährige Mainzerin in einem Drogeriemarkt in der Lotharstraße Waren im Wert von knapp 50 Euro in ihre Tasche. Beim Verlassen des Marktes konnte sie von einem Ladendetektiv beobachtet werden. Dieser rief die Polizei zur Sachverhaltsaufklärung dazu. Bei der Durchsuchung der Diebin durch eine Streife des Mainzer Altstadtreviers konnte eine kleine Menge von mutmaßlichem Amphetamin aufgefunden werden. Da zusätzlich gegen die 28-Jährige ein Haftbefehl vorlag, wurde sie mit zur Dienststelle genommen. Den Haftbefehl konnte sie durch Zahlung von 1300 Euro abwenden. Gegen die Mainzerin wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die aufgefunden Drogen wurden sichergestellt.

