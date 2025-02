Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugendlicher landete mit Auto im Feld

L425 - Mainz-Ebersheim (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 02:20 Uhr, befuhr ein Jugendlicher aus Rheinhessen mit dem Auto seiner Mutter die Rheinhessenstraße von Mainz-Hechtsheim in Richtung Mainz-Ebersheim. Zwischen den beiden Ortsteilen kam er nach links von der Fahrbahn ab und landete in der angrenzenden Böschung. Dort kollidierte das Auto mit dem Gebüsch und drehte sich um 180 Grad, sodass es entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Jugendliche verletzte sich leicht an der Hand und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Schlüssel des Fahrzeugs nahm der Jugendliche ohne das Wissen seiner Mutter. Da er noch nicht im Besitz eines Führerscheins ist, muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs verantworten. Wer bereits vor der Erlangung eines Führescheins Auto fahren möchte, kann dies ab einem Alter von 16 Jahren auf einem Verkehrsübungsplatz mit einer entsprechenden Begleitperson machen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell