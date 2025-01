Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 23-Jähriger durch Pfefferspray verletzt

Mainz-Neustadt (ots)

Am Donnerstag, 30.01.2025 kam es gegen 22:30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Erthalstraße in Mainz.

Ein 23-jähriger Mainzer geht vom Rewe in der Erthalstraße zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof, als er plötzlich von einem unbekannten Mann angesprochen wird. Da der Mainzer Kopfhörer trägt, kann er den Unbekannten nicht verstehen. Er zieht also seine Kopfhörer ab und dreht sich in Richtung des Mannes. Plötzlich holt der Täter ein Pfefferspray hervor und sprüht es dem Mainzer unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchtet er in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte wird durch den Vorfall leicht verletzt und noch vor Ort durch Rettungssanitäter medizinisch versorgt.

Laut Zeugenaussagen kann der Täter wie folgt beschrieben werden: - Arabisches Erscheinungsbild - Mittellanger schwarzer Bart - Kurze Jacke mit Camouflage Muster

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell