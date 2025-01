POL-PPMZ: "Crash Kurs LRP"-Veranstaltung des PP Mainz an der IGS Nieder-Olm

Nieder-Olm (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag, 30.01.2025, gegen 01:30 Uhr in einen Kiosk in der Pariser Straße in Nieder-Olm eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Glastür mit einem quadratischen Kanaldeckel eingeworfen. Anschließend entwendeten die Täter unter anderem Zigaretten und E-Zigaretten. Laut Zeugen ...

