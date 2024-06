LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Einbruch in Eiscafe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zum Einbruch in ein Eiscafe im Bereich Mühltor in Ilmenau. Über die Gebäuderückseite gelangte der oder die unbekannten Täter ins Objekt und entwendeten Bargeld aus einer Registrierkasse. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau entgegen. (sk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: ...

