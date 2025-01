Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 28.01.2025

Goslar (ots)

Am Montagmittag kam es zu einem versuchten räuberischen Diebstahl in einem Elektrogeschäft in Goslar.

Gegen 12 Uhr versuchte ein 23-jähriger Goslarer mit einem in der Jackentasche verborgenen Receiver das Geschäft in der Straße im Schleeke zu verlassen. Nach der Kassenzone wurde er durch einen Mitarbeiter der Filiale angesprochen. Da der 23-Jährige sich weigerte, das Diebesgut herauszugeben und versuchte, sich loszureißen, wurde er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten stellten bei ihm eine deutliche Alkoholisierung fest und nahmen ihn zunächst mit zur Dienststelle.

Gegen den 23-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell