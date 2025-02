Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kind auf Schulweg verunfallt

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 07:30 Uhr, befanden sich die beiden Schulkinder, ein Junge und ein Mädchen, zu Fuß auf dem Weg in die Grundschule. An der Kreuzung Untere Zahlbacher Straße / Xaveriusweg überquerten beide zunächst eine Grün zeigende Fußgängerampel. Da die folgende Fußgängerampel Rot zeigte, blieben die beiden Schulkinder stehen. Der Junge entschied sich kurzerhand dazu, die Straße trotz Rot zeigender Ampel zu überqueren. Hierbei wurde er von dem Auto eines 37-jährigen Mainzers erfasst, welches bei Grün die Untere Zahlbacher Straße in Richtung Bretzenheim befuhr. Der Junge schlug auf dem Boden auf und kam mehrere Meter weiter zum Liegen. Er war ansprechbar und wurde von einem Rettungswagen leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

