Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Getrenntes Diebespaar "fährt gemeinsam" ins Gefängnis: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Halberstadt (ots)

Am Donnerstag, den 11. Juli 2024 wurde das Bundespolizeirevier Halberstadt gegen 07:00 Uhr über einen vermutlichen Diebstahl in der nahegelegenen Bahnhofsmission informiert. Unverzüglich begaben sich Beamte in Richtung des Ereignisortes. Jedoch, entgegen der Erstmeldung, handelte es sich um Streitigkeiten zweier, früherer Lebenspartner. Beide waren zudem stark alkoholisiert. Bei der anschließenden Kontrolle und Überprüfung ihrer personenbezogenen Daten wurde die Beamten gleich doppelt fündig. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg, Zweigstelle Halberstadt suchte per Vollstreckungshaftbefehl nach dem diebischen Duo. Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall wurden sie im Mai dieses Jahres durch das Amtsgericht Halberstadt rechtskräftig verurteilt: Jene 50-Jährige zu einer sechs und der 42-Jährige zu einer zehn monatigen Freiheitsstrafe. Die Verurteilten traten jedoch ihre Haftstrafen, trotz zuvor ergangenen Ladungen, nie an. Demnach erließ die oben genannte Staatsanwaltschaft Anfang Juli die entsprechenden Vollstreckungshaftbefehle. Die Bundespolizisten eröffneten den beiden Deutschen diese. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und die ausschreibende Behörde informiert.

