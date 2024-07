Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter Dieb mit Untersuchungshaftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 10. Juli 2024 kontrollierten Beamten der Bundespolizei gegen 13:50 Uhr einen 31-Jährigen am Hauptbahnhof Magdeburg. Da sich die Personalienfeststellung aufgrund der Sprachbarriere als schwierig darstellte, nahmen ihn die Einsatzkräfte mit zur Dienststelle. Mittels eines Fingerbadruckscanners stellte sich heraus, dass der Georgier seit Juni dieses Jahres durch das Amtsgericht Magdeburg gesucht wird. So wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls erlassen, da sich der Gesuchte im Verborgenen aufhält und zur anberaumten Hauptverhandlung nicht anwesend war. Am 11. Juli 2024 erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht Magdeburg. Es wurde die Haft bestätigt und der Mann dementsprechend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Information über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme erfolgte entsprechend bei der ausschreibenden Behörde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell