Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainzer wird auf Supermarkt-Parkplatz attackiert

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Samstag, 01.02.2025 kommt es gegen 17:00 Uhr in der Hechtsheimer Straße in der Mainzer-Oberstadt zu einem Angriff auf einen Passanten.

Der 43-jährige Mainzer gerät mit einem unbekannten Mann auf einem Supermarkt-Parkplatz in Streit. Die zunächst verbale Streitigkeit geht plötzlich in einen körperlichen Angriff über. Der Unbekannte schlägt mehrfach mit seinen Fäusten auf den 43-jährigen ein, bis dieser schließlich zu Boden geht. Anschließend flüchtet der Mann in Richtung "An der Goldgrube".

Der Mainzer erleidet leichte Verletzungen und wird in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort wird er medizinisch behandelt.

Zeugen können den Täter wie folgt beschreiben: - 30-40 Jahre alt - Osteuropäisches Erscheinungsbild - Dunkle Hose - Helles Oberteil - Schwarz/Rote Schuhe - Kinnbart

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell