LPI-GTH: Packstation aufgebrochen - Zeugenaufruf

Gossel (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitag Nachmittag befuhr ein 18-Jähriger Mazda-Fahrer die Kreisstraße 30 im Jonastal aus Richtung Arnstadt kommend in Richtung Crawinkel. Nachdem er mehrere Fahrzeuge überholte, geriet er beim Wiedereinscheren auf die rechtsseitige Bankette und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge kollidierte er frontal mit einem Baum, drehte sich und prallte mit dem dem ...

