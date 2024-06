POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Trier (ots) - Am gestrigen Dienstagvormittag, um 9:10 Uhr, meldete die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr Trier den Brand in der Filteranlage eines metallverarbeitenden Betriebs in der Niederkircher Straße. Im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache wurde festgestellt, dass die in der Anlage eingebauten Filtermatten aus vermutlich betriebstechnischen Gründen Feuer gefangen hatten. Der Feuerwehr Trier gelang es, diese aus der Anlage und der Halle zu entfernen und zu ...

