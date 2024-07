LPI-GTH: Einbruchsversuch in Rohbau durch Alarmanlage vereitelt - Zeugenaufruf

Westhausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Langensalzaer Straße. Ein 26-jähriger Fahrer eines Audi fuhr auf der Straße "An der Zollstation" von Warza kommend in Richtung Bad Langensalza, während ein 21-jähriger Fahrer eines VW die Hochheimer Straße befuhr und nach links in die Straße "An der Zollstation" einbiegen wollte. Dabei übersah der 21-Jährige offenbar den Audi, sodass es zur Kollision der beiden ...

