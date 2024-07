POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Traktor

Bernkastel-Kues (ots) - Wie der Polizei Bernkastel-Kues erst heute bekannt wurde, ereignete sich bereits am Dienstag, 09.07.2024, gegen 14 Uhr ein Diebstahl auf dem Parkplatz des Aldi in der Cusanusstraße in Kues. Eine Kleingruppe, bestehend aus beeinträchtigen Personen sowie deren Betreuer-/innen, luden Lebensmittel für deren Ferienzeit in einen Transporter ein. ...

mehr