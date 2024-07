Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer in Prüm

Prüm (ots)

Am 11.07.2024, kam es gegen 13.40 Uhr zu einem Unfall zwischen einer 64-jährigen Fußgängerin und einem Fahrrad in Prüm in der Langemarckstraße. Nach Angaben der Fußgängerin kam ein Radfahrer von dem Gehweg der Steinkaulstraße und bog in einem engem Bogen auf den Gehweg der Langemarckstraße ab. Offensichtlich habe er die Frau übersehen und sei direkt auf sie zugefahren. Im letzten Moment habe sie zur Seite springen können. Der Radfahrer habe ebenfalls kurz einen Schlenker zur Seite gemacht. Die Fußgängerin sei durch ihr Manöver gestürzt und erlitt Verletzungen am rechten Sprunggelenk, sowie am rechten Knie. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in die Langemarckstraße entgegen der Einbahnstraße, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Bei dem Verursacher soll es sich um eine dunkel gekleidete Person auf einem dunklen Fahrrad, womöglich schwarze Farbe, handeln.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrradfahrer ab einem Alter von 10 Jahren auf der Fahrbahn oder sofern vorhanden, einen Radweg benutzen müssen. Im Straßenverkehr gilt grundsätzlich die gegenseitige Rücksichtnahme, insbesondere gegenüber dem schwächeren oder gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Beim Abbiegen muss gem. § 2 der StVO auf zu Fuß Gehende besondere Rücksicht genommen werden, wenn nötig ist durch andere Verkehrsteilnehmer zu warten.

