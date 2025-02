Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 28.02.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Einbruchdiebstahl++Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen++Verkehrsunfall unter Drogen-und Alkoholeinfluss++

Leer - Einbruchdiebstahl in Schnellrestaurant

Am 27.02.2025 kam es gegen 05:50 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Schnellrestaurant am Stadtring in Leer. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag aus einem Tresor. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Ostrhauderfehn- Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am 27.02.2025 kam es in den frühen Abendstunden, gegen 18:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Der 30-jährige männliche Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die 1. Südwieke in Richtung Hauptstraße und beabsichtigte nach links abzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw des 26- jährigen Beteiligten, der die Straße Untenende befuhr und nach rechts in die Hauptstraße abbiegen wollte. In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher sowie der 26-jährige und seine 29-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Emden- Verkehrsunfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Am 27.02.3035 kam es gegen 09:45 Uhr in der Abdenastraße in Emden zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Roller die Abdenastraße in Richtung Jungfernbrückstraße. An der rot zeigenden Ampel übersah er die mit ihrem Pkw haltende 47-jährige und fuhr auf das Fahrzeug auf. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-jährige keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß und er unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

