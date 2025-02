Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weyher - Zusammenstoß mit Schwarzwild

Bild-Infos

Download

Weyher (ots)

Gestern Abend (04.02.2025) kollidierte gegen 22.30 Uhr eine 56 Jahre alte Frau mit einem Wildschwein, als sie die L 506 kurz vor der Einmündung ins Modenbachtal befuhr. Nach dem Zusammenstoß flüchtete das Tier in den angrenzenden Wald. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 2000 Euro. Die Polizei warnt: Bei plötzlichem Wildwechsel sollte kein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr vollzogen werden, um die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Trotz des Schockmoments sollte stark abgebremst und die Fahrspur gehalten werden. Nach einem Wildunfall müssen Autofahrer unverzüglich anhalten, die Warnblinkanlage einschalten und die Unfallstelle absichern, unter anderem mit dem Warndreieck. Der Unfall sollte der Polizei gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell