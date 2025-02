Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.02.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Emden - Fahrrad codieren bei der Polizei in Emden

Am Montag den 03. März 2025 werden in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Innenhof der Polizei in Emden am Bahnhofsplatz Fahrräder codiert. Der Kommunale Präventionsrat der Stadt Emden und der Arbeitskreis Verkehrsprävention führt die Aktion in Zusammenarbeit mit der Polizei und ehrenamtlichen Bürgern der Stadt Emden durch. Um sein Fahrrad codieren zu lassen, muss ein gültiger Personalausweis mitgebracht werden. Außerdem sollten die Besitzverhältnisse des Fahrrades, zum Beispiel durch einen Kaufvertrag, zu erkennen sein. Weiterhin muss das Fahrrad verkehrssicher sein und für Elektrofahrräder ist der Schlüssel für den Akku erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell