POL-VDMZ: PKW prallt gegen Hauswand

A63/A61 Albig (ots) - Zu schnell war ein 40-jähriger Fahrer eines PKW am 21.8.2024 gegen 00:25 Uhr am Autobahnkreuz Alzey. Der Mann wollte dort von der A 63 kommend in die Überleitung zur A 61 in Richtung Koblenz fahren. Da der 40-Jährige zu schnell war, kam er aus der Kurve in den Grünstreifen, überfuhr dort eine Richtungstafel, mehrere Leitpfosten und mehrere kleine Bäume. An seinem PKW lösten die Airbags aus und ...

mehr