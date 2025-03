POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 03.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden- Raub auf öffentlicher Straße

Am Sonntag, den 02.03.2025 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Raub auf öffentlicher Straße unter Vorhalten eines Messers. Das 67-jährige Opfer war fußläufig auf der Brückstraße in Richtung Neutorstraße unterwegs, als es unvermittelt von einem bislang unbekannten männlichen Täter aufgehalten und bedroht wurde. Der Täter forderte unter Vorhalt eines Messer die Herausgabe von Bargeld. Es konnte die Geldbörse erlangt werden, in der sich u.a. eine geringe Menge Bargeld befand. Das Opfer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der männliche Täter wurde wie folgt beschrieben:

- südländisches Erscheinungsbild, ca. 175 cm groß, schmale Statur, dunkel bekleidet und sprach deutsch ohne Akzent.

Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Am Sonntag, den 02.03.2025 wurde gegen 21:50 Uhr ein 30-jähriger mit seinem E-Scooter angehalten und kontrolliert, der zuvor in Schlangenlinien den Radweg an der Heisfelder Straße befuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Scooter kein aktuelles Versicherungskennzeichen hatte. Weiterhin wurde bei dem Beschuldigten deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Leer- Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Klinikums

Am 28.02.2025 kam es in der Zeit zwischen 07:00 und 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Klinikums in Leer. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke den ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke Volvo. Es entstand hierdurch ein Schaden im vorderen rechten Bereich. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer- Zeugenaufruf nach Kennzeichenmissbrauch durch einen Motorradfahrer

Am 02.03.2025, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die B70 in Richtung Papenburg. In Höhe der Kreuzung B70/ Spriekenborger Straße knickte er das Kennzeichen nach oben, um dieses für die im Funkstreifenwagen hinter ihm fahrenden Beamten unkenntlich zu machen. Aufgrund eines Einsatzes konnte eine Verkehrskontrolle nicht durchgeführt werden. Bei dem Krad handelt es sich um ein auffällig weiß lackiertes Motorrad mit hellgrünen Streifen und hellgrünen Felgen, welches dem "Supermoto" zuzuordnen ist mit dem Kennzeichenfragment "LER". Der Fahrer trug einen hellgrünen Helm, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. An der linken Hüfte wurde eine Beintasche getragen. Zeugen, die Hinweise zu dem Kennzeichen und/ oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

