Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Uchte (ots)

(Reh) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht und einer Gefährdung des Straßenverkehrs, die sich am Freitag, den 21.02.2025, gegen 11:55 Uhr auf der B 61 in Uchte ereigneten.

Eine Fahrzeugkolonne, bestehend aus zwei Sattelzügen, einem VW sowie einem weiteren PKW befuhr zum o. g. Zeitpunkt in dieser Reihenfolge die B 61 aus Uchte kommend in Richtung Minden. Der VW war mit einer 41-jährigen Bremerin und ihrer 8-jährigen Tochter besetzt.

In Höhe des Uchter Ortsteils Höfen entschied sich die 41-Jährige Fahrerin des VW, die beiden vor ihr fahrenden Sattelzüge zu überholen. Als sie sich im Überholvorgang, in Höhe des zuvor unmittelbar vor ihr befindlichen Sattelzuges befand, scherte dieser plötzlich nach links aus und kollidierte mit dem VW der 41-Jährigen. Ihr VW wurde durch den Zusammenstoß in den linksseitigen Fahrbahnseitenraum geschleudert.

Der Fahrer des Sattelzuges setzte seinen Überholvorgang unterdessen, trotz mittlerweile entgegenkommenden Fahrzeugverkehrs, fort. Mindestens ein Fahrzeug des Gegenverkehrs musste stark abbremsen, damit es nicht zu einem weiteren Verkehrsunfall kam. Der überholende Sattelzug entfernte sich schließlich in Richtung Minden.

Die Insassinnen des VW wurden durch den Verkehrsunfall glücklicherweise nicht verletzt. Der am VW entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Der VW war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere aber den Fahrer des in der Kolonne vorausfahrenden Sattelzuges und bittet diese/n sich unter 05761/90200 mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell