POL-NI: Marklohe - Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit leicht verletztem Kind

Apelern (ots) - (KEM) Sonntagnachmittag, den 23.02.2025, ist eine 21-jährige Hannoveranerin mit ihrem Leichtkraftrad in Apelern verunfallt. Die junge Frau war gegen 14.55 Uhr gemeinsam mit weiteren Motorradfahrern auf der L443 aus Richtung Rehren kommend in Richtung Apelern unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache am Ausgang einer Rechtskurve nach links von ...

mehr