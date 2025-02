POL-NI: Apelern - 21-Jährige kommt mit Leichtkraftrad von Fahrbahn ab

Meerbeck (ots) - (ma) Am Samstag, den 22.02.2025 gegen 17:50 Uhr wird eine weibliche Fahrzeugführerin in einem PKW in der Hauptstraße in Meerbeck kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von über 1,1 Promille. Durch die Polizei ...

