Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 04.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Brand einer Wohnung eines Reihenhauses++Raub++Betrugsversuche++

Moormerland/ Oldersum - Brand einer Wohnung eines Reihenhauses

Am 04.03.2025 kam es gegen 02:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Zimmers in der Wohnung eines Reihenhauses in Oldersum. Hierbei konnte eine Person leblos geborgen werden, eine weitere Person wurde mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Oldersum und Warsingsfehn war vor Ort Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Emden - Raub

Am 04.03.2025 kam es in der Nacht gegen 02:30 Uhr zu einem Raub vor einem Tanzlokal am Delft. Der bislang unbekannte Täter bedrohte das 39-jährige Opfer nach vorangegangen Streitigkeiten mit einem Messer, entriss ihre Handtasche und flüchtete daraufhin. Nähere Angaben zum Tathergang oder zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Emden - Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen

Am 18.02.2025, gegen 14 Uhr und am 28.02.2025, gegen 07:30 Uhr kam es erneut zu Anrufen durch Betrüger bei lebensälteren Personen.

Die Täter gaben sich im ersten Fall als Familienmitglied aus. Es wurde der 78-jährigen Angerufenen erklärt, dass die Tochter tödlich verunglückt sei. Diese war jedoch misstrauisch und beendete das Gespräch. Zu einer Geldforderung kam es aus diesem Grund nicht mehr.

Im zweiten Fall gab sich der Täter als Beamter der Kriminalpolizei aus. Dieser erklärte der 81-jährigen Angerufenen, dass ein vermeintlicher Einbruch an ihrer Wohnanschrift bevorstehe. Auch hier wurde das Gespräch beendet, bevor eine Geldforderung erfolgte.

Die Polizei weist aus diesem Anlass erneut darauf hin, dass es in der letzten Zeit vermehrt zu Anrufen dieser Art im Inspektionsbereich gekommen ist. Es wird davor gewarnt, am Telefon Angaben über Wertgegenstände im Haus zu machen oder auf eine Bargeldforderung einzugehen. Im Zweifel sollten diese Anrufe beendet und die Polizei informiert werden.

