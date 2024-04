Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Böller gesprengt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Samstagabend, gegen 21 Uhr, ertönte in der Geraer Straße ein lauter Knall. Vorerst wurde dem keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt. Als ein 59-jähriger Anwohner am Sonntagmorgen dann nachschaute musste er feststellen, dass sein Briefkasten in mehreren Teilen auf dem Gehweg verstreut lag. Unbekannte hatte augenscheinlich einen Böller im Briefkasten zur Detonation gebracht, woraufhin der Briefkasten komplett zerstört wurde. Der oder die Täter entfernten sich unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

